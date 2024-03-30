السبت 30 مارس 2024
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"استديو الحشاشين"| كيف استنسخت الإخوان مصطلح "المال السياسى" من حسن الصباح؟ (فيديو)

الحشاشين
الحشاشين

قالت الكاتبة الروائية عائشة نصار إن برنامجها الخاص يتناول أحداث مسلسل الحشاشين، حيث تتناول في حلقتها الجديدة كيف تم "استنساخ" حسن الصباح في تسجيلات جماعة الإخوان المسلمين؟.

وأضافت "نصار" خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "استديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، أن حسن الصباح وأتباعه صكوا عمليًا مصطلح "المال السياسي"، حيث قدموا الإعانات وأعمال الخير للبسطاء مقدمًا، وعلى سبيل الدعاية السياسية لدولة الصباح الدينية المرتقبة في مقابل الدعاية المضادة للسلطان السلجوقي ونظام حكمه.

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وأشارت "نصار" إلى أن جماعة الإخوان فعلت ذلك تحديدًا على مدار عقود، وهي تستخدم أعمال الخير وبناء المستوصفات والمستشفيات والجمعيات الخيرية؛ بهدف بناء ظهير شعبي لها وللدعاية لنفسها بين المصريين، وذلك في مقابل الدعاية المضادة وسد الفراغ التي تركته الأنظمة القائمة، وأيضًا لضمان كتلة تصويتية انتخابية لها في الوقت اللازم.

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