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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. حيلة شيطانية لفك حصار السلاجقة و"زيد" يلعب بورقة الدين

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 23

تشتد المعارك على مقربة من قلعة ألموت خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز "، بين قوات جيش السلاجقة بقيادة السلطان بركياروق من جهة والموالين لحسن الصباح فى قلعة ابن الحافظ من جهة أخرى، ليبقى الجنود السلجوقيين على بعد خطوات بسيطة من معقل الحشاشين فى قلعة الموت.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 23

وفى الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين، يواصل زيد بن سيحون محاولته للوصول إلى هدنة تنقذ اتباع حسن الصباح فى قلعة ابن الحافظ من هجمات السلاجقة، عن طريق التوصل إلى اتفاق مع ابن الحافظ على اللجوء للحل الذى لا يخيب أبدًا وهو سلاح الدين، حيث سيتم الدعوة لإجراء مناظرة جمعهم بالسلاحقة، للضغط على السلطان بركياروق وإدخاله فى متاهة بعيدًا عن المواجهة العسكرية.

وفى الوقت نفسه، تقترب الجارية نورهان أكثر من زوجة الصباح دنيا زاد، وتكسب تعاطفها بعدما روت لها قصة حياتها وكيف وصلت كجارية إلى قلعة الحشاشين وعلاقتها بحيي ابن مؤذن أصفهان، وتبدأ “دنيا” فى مساعدتها للانتقام من الصباح، بينما تتعرض ألينار مشرفة الجوارى لعقاب قاسى بعد هروب نورهان ووصولها لدنيا زاد.

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مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 24

تعرض شبكة قنوات دى ام سي الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 24 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 24 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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