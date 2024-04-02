عيد يذهل الجميع فى "الحشاشين".. موهبة كوميدية استثنائية

ظهر الفنان أحمد عيد، في مسلسل الحشاشين الذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال شهر رمضان المبارك 2024، إذ ينافس المسلسل بقوة في ماراثون الدراما الرمضانية.



يعد دور الفنان أحمد عيد في مسلسل الحشاشين من بين الأدوار المثيرة للجدل التي تتحدث عن مهارة وإتقان الفنان أحمد عيد في التمثيل الجادي البعيد عن الكوميديا، إذ كشف الستار عن إبداعه الفني.

موعد عرض الحشاشين



يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.