الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مسلسل بقينا اتنين.. ظهور مميز لـ ميمي جمال في دور مدربة الحماوات

ميمي جمال
ميمي جمال

حلت الفنانة ميمي جمال ضيفًا على نجوم مسلسل بقينا اتنين الذي يعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن سباق دراما رمضان 2024.

 

مسلسل بقينا اتنين

وتلعب ميمي جمال دور مدربة حموات، حيث تعلمهن الطريقة المثالية للتعامل مع زوجات أبنائهم.

وأثار دور ميمي جمال الجدل عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحدث الجميع عن أن دورها كإحدى الحموات تتمناها زوجة كل أبن لأنها تكون حريصة على التعامل بشكل لطيف والإهتمام ومتابعة زوجة ابنها، وتقديم الرعاية والدعم لها.
 

مسلسل بقينا اتنين


يعرض مسلسل بقينا اتنين على قناة CBC DRAMA الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحا، وقناة CBC العامة الإعادة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا، وتتواجد جميع الحلقات السابقة من المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

 




 

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