الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7| عماد يبحث بين طواقم التمريض في الإسماعيلية

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

ينتظر المواطنون عرض الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والذي يعرض خلال الساعات المقبلة،عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين DMC

والد عماد يضغط عليه لمعرفة ما حدث لمروان.. أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين

 أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7

يواصل “عماد” والذي يقوم بدوره الفنان إسلام حافظ، البحث عن الممرضات الذي قاموا بالتوقيع على سجلات المواليد في مكتب الصحة، خاصًة بعد استبعاد الممرضة الأولى لان والدتها توفت في نفس اسبوع الولادة.

ويوسع في أحداث الحلقة السابعة عماد دائرة البحث عن بيانات جديدة حول الممرضة الثانية تركت منزلها منذ سنوات عديدة، والثالثة العنوان المسجل لها غير العنوان التي تعيش فيه.

بدون سابق إنذار 

مسلسل بدون سابق إنذار موعد اعادة الحلقة 7

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة السابعة  مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل 

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

مسلسل بدون سابق إنذار.. موعد عرض الحلقة 5 على DMC drama

مسلسل "بدون سابق إنذار"الحلقة 7.. حسن يساعد مروان في البحث عن ابنه الحقيقي

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

أبطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

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