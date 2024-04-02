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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 22.. تمرد خلف أسوار ألموت وقوات السلاجقة تقترب

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 22

تدور الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز حول صراعات كبيرة تشهدها قلعة الحشاشين، وبداية التمرد على حسن الصباح، من أقرب المقربين إليه، لينجو للمرة الثالثة من محاولة قتله على يد زوجته التى تسعى للانتقام لأبنها الأكبر الحسين بعد قتله على يد أبيه الصباح.

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 22

وفى الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين، يتصاعد الصدام بين حسن الصباح وبرزك أميد من ناحية وزيد بن سيحون من ناحية أخرى، إذ يعتقد الأخير أن الصباح يخطط للتخلص منه، ومعاقبته بإرساله على رأس عملية جهادية عالية الخطورة لتحرير مجموعة من أتباع الحشاشين داخل قلعة ابن حافظ فى مواجهة قوات جيش السلاجقة، التى بدأت فى ضرب القلعة بالمنجنيق، وفى الوقت نفسه يرافق “بن سيحون” فى تلك العملية يحيي ابن مؤذن أصفهان الذى يخطط للثأر لوالديه بعد قتلها علي يد زيد بن سيحون.

مسلسل الحشاشين 

وداخل القلعة، يواجه قائد الحشاشين محاولات قتل متتابعة من زوجته دنيا زاد، التى حاولت تسديد ضربه قاتله إليه قبل أن ينتبه إليها فى اللحظات الأخيرة، لتهدده بأن الطعنة القادمة ستكون فى قلبه وأنها ستفضحه أمام الجميع وتكشف أكاذيبه.

مسلسل الحشاشين 

يسوق القدر الجارية نورهان حبيبة يحيي ابن مؤذن أصفهان إلى غرفة زوجة الصباح أثناء محاولتها الهروب من القلعة وقتل ألينار مشرفة الجوارى، بعدما نما إلى علمها أنها تخطط لقتل يحيي، وتبدأ “نورهان” و"دنيا" العمل معًا من أجل الانتقام من الصباح.

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مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 23

يمكنك مشاهدة الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 23 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الثالثة والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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