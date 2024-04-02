مسلسل الحشاشين الحلقة 22..نورهان تحاول إنقاذ حبيبها وزوجة الصباح تنصحها بالهروب

فى مسلسل الحشاشين الحلقة 22..تطلب الجارية نورهان مساعدة دنيا زاد زوجة حسن الصباح، لإنقاذ حبيبها يحيي من الموت، الذى انضم إلى جيش الحشاشين فى محاولة لاختراق قلعة آلموت، بهدف الثأر لوالديه من قاتلهما زيد بن سيحون الذراع اليمنى لحسن الصباح.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 22

يجمع القدر نورهان بزوجة الصباح فى صدفة غريبة، أثناء محاولة الأولى البحث عن غرفة ألينار لقتلها بعدما سربت إليها إحدى الجوارى أنها تخطط لإيذاء يحيي والتخلص منه، تصل “نورهان” إلى غرفة زاد بطريق الخطأ لتتعرف عليها وتدرك معاناتها مع فاجعة مقتل ابنها الأكبر على يد زوجها الصباح، فيشعرا أن هدفهما واحد وهو الانتقام من “الصباح”.

مسلسل الحشاشين

تروى “نورهان” قصتها مع يحيي، لتقول لها “زاد”: ده معناه أنه مش من اتباع حسن، ودخل القلعة لهدف"، تقاطعها نورهان: إزاى حسن الصباح مش عارف لحد دلوقتى ان يحيي عدو، تجيبها “زاد”: لأ عارف بس حسن بيحب يجرب واكيد شايف فيه حاجة هو عايزها، وتنصحها بالهروب إذا رغبت فى إنقاذ حبيبها خاصة إذا كان وجوده داخل القلعة لنجدتها.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 23

مكنك مشاهدة الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 23 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.