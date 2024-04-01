مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. الشيطان يخطط ولعنة الدماء تطارد سيحون

تحبس أحداث الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الأنفاس مع قرب حدوث انقلاب كبير داخل قلعة الحشاشين على خلفية الصدام بين حسن الصباح وزيد بن سيحون ذراعه اليمنى، بعدما بدأ يدب الخلاف بينهما منذ دخول الجنود السلاجقة الثلاثة المنشقين إلى صفوف المختارين داخل القلعة.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 22

ذاق يحيي مرارة القهر مجددًا، حينما قتل “الصباح” صديقيه سليمان وتيفور أمام عينيه، بل وطلب منه إلقاء جثتيهما من أعلى سور القلعة لاكتشافه خيانتهما، وخلال الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين تزداد رغبة “يحيي" فى الثأر ليس لوالديه فحسب، وانما أيضًا لصديقيه، لكن الوقت المناسب لم يحن بعد.

مسلسل الحشاشين

فى الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين، يخرج يحيى بتخطيط من حسن الصباح فى مهمة فدائية بالقرب من قلعة مجاورة، برفقة قاتل والديه لأول مرة خارج أسوار قلعة آلموت يجد الفرصة سانحة للثأر وإراقة دماء “بن سيحون” انتقامًا لوالديه وصديقيه، لكن سيحسم موقفة هل ثأره مع “زيد بن سيحون” أم مع حسن الصباح نفسه.

تتطور الأحداث أيضًا على صعيد مواجهات الحشاشين مع جيش الصليبين من ناحية والسلجوقيين من ناحية أخرى، ويعتمد الصباح فى مواجهته على أسلوب الاغتيالات الفردية لشخصيات كبيرة، لبث الرعب فى نفوس خصومه، وتحقيق الهدف بأقل عدة وعتاد.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 23

مكنك مشاهدة الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 23 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.





