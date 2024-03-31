مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. يحيى يفقد صديقيه وإلقاء جثتيهما من أعلى القلعة

يواصل حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، جرائمه ضد خصومه بدم بارد، بعدما أصر على قيام يحيي المنشق عن جيش السلاجقة بقتل صديقيه بنفسه، لاتهامهما بالخيانة، فى اختبار جديد يحاول من خلال قائد الحشاشين كشف حقيقة يحيي وما إذا كان دخوله قلعة آلموت بهدف الثأر لوالديه أم أنه يؤمن بدعوة “الصباح”.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 21

يقف يحيي حائرًا بين رغبته فى إنقاذ صديقيه سليمان وتيفور، وخوفه من انكشاف أمره وفشل مهمته فى اختراق قلعة الحشاشين لصالح جيش السلاجقة، يقطع هذا الصراع، حديث حسن الصباح: انا عارف أن اللحظة صعبة.. الاتنين أحبابك لكن الاتنين خونة.. تبتدي بمين فيهم يا يحيي؟، ليباغته أحدهم: انا اللي هقتلك يا صباح لكن برزق أميد قائد جيش الحشاشين يتحرك سريعًا وينقذ حياة حسن الصباح مسددا لسليمان ضربة قاتلة بالسيف، ويسدد "زيد بن سيحون: ضربة أخرى لجسد تيفور.

مسلسل الحشاشين

وأمام صدمة يحيى، أصر قائد الحشاشين خلال الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين، على وضع تحت اختبار أشد، مطالبًاا إياه بحمل جثث أصحابه ورميها من فوق سطح القلعة، وتابع: طبعًا انت عارفه انه لا يجوز تغسيلهم ولا الصلاة عليهم.. يغادر الصباح وينهار يحيي أمام جثث صديقيه لعجزه عن إنقاذهما.

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 22

يمكنك مشاهدة الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 21 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية والعشرين

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 22 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التي تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.