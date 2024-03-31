مسلسل مليحة الحلقة 6.. مدينة بور فؤاد تاريخ حاضر

ألقت الحلقة السادسة من مسلسل بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب، الذي يعرض على قناة ON وقناة CBC بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024، الضوء على واحدة من أبرز الأماكن السياحية في مصر، وهي مدينة بورفؤاد والتابعة لمحافظة بورسعيد.

وتعرف مدينة بورفؤاد بأنها مدينة جاذبة للسياح وللزائرين بصورة عامة، إذ ينعكس على معالمها التاريخية والتراثية التي يغلب عليها الطابع الفرنسي.

ويتميز تاريخ مدينة بورفؤاد بالنضال، و الذي جعل منها مزارًا سياحيًا لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

ويعد بين أبرز المعالم السياحية بمدينة بورفؤاد، جبال الملح، والتي امتلكت شهرة واسعة، وتعد بين أهم المعالم السياحية التي يقبل على زيارتها السائحون عند النزول إلى المدينة كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمون إلى المدينة، كذلك هناك معدية بورفؤاد التي تتميز بوجود طيور النورس حولها وكذلك قبة هيئة قناة السويس التاريخية، وهي تمثل أبرز المعالم السياحية في المدينة أيضًا.

وبين الأماكن السياحية الموجودة في مدينة بورفؤاد أيضًا مسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وميدان الملك فؤاد، وذلك بالإضافة إلى شوارع المدينة التي تضم مجموعة من المساحات الخضراء ومنهم: حديقة المنتزة، وحديقة أمام مستشفى بورفؤاد الإعدادية، وحديقة قبلى مدرسة بورفؤاد الإعدادية.

ملخص أحداث الحلقة الخامسة

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل مليحة، شهدت وفاة جدّ مليحة أبوعمار داخل المستشفى وأمام الضابط أدهم، وذلك قبل أن يحقق أمنيته، وهى الموت على أرض غزة لتصرخ مليحة وجدتها صرخات مدوية عقب مشاهدتهما له وهو مغطى بالملاءة، وذلك وسط محاولات ومواساة لهم من الضابط أدهم.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة هو مسلسل مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كل من النجمة ميرفت امين والفنان دياب، وكل من الفنانين أشرف زكي، والفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وأمير المصري، وأنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.