مسلسل مليحة الحلقة 5.. حنان سليمان تشك بإصابتها بالسرطان

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت امين والفنان دياب شك زوجة خال الضابط أدهم والتي تجسد دورها الفنانة حنان سليمان، وهي تربطها علاقة قوية به وبوالدته والأسرة بإصابتها بمرض السرطان.

مسلسل مليحة

إذ لاحظ زوجها "الفنان أشرف ذكي"الارتباك عليها، وهي تقول له أنها ستخرج في أمر ساعة وستعود، ماجعله يشك في أنها تخبئ عليه أمرًا وبعد إلحاحه قالت له أنها تشعر أن جسدها يشوبه تغيرات غريبة وقد نصحتها زميلاتها إلى الكشف عند أطباء أورام.

ثم أوصته له ألا يخبر أولادهما لكي لا ينزعجا دون داع، وقد ظهر هنا تخلي الزوج عن كل شئ ليقف جوار زوجته حيث أصر على الذهاب معها إلى الطبيب تاركًا كل ما ورأه من عمل، وقد أظهرت دموعه التي حاول أن يخفيها حبه ووفاؤه وقلقه على زوجته.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري،سيرين خاس،وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم ابطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية .

مواعيد وقنوات عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة على ثلاث قنوات فضائية وهما: قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، وتأتي مواعيد العرض على النحو التالي:

يعرض مسلسل مليحة الحلقة 5 على قناة cbc في تمام الساعة 6:05، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

يعرض مسلسل مليحة الحلقة 5 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعرض مسلسل مليحة الحلقة ٥ على قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

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