مسلسل مليحة لـ"ميرفت أمين ودياب".. تفاصيل الحلقة 6

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مليحة أحداثا مثيرة، إذ قامت مليحة وجدتها ومجموعة من الشباب المصريين القادمين معهم من ليبيا ومجموعة من الضباط والجنود على الحدود المصرية الغربية، بدفن جدها الحاج غالي، الذي توفي بالمستشفى عقب إصابته في حادث إرهابي أثناء العودة من ليبيا.

مسلسل مليحة الحلقة 6

كما تمكن الضابط أدهم الشاعر خلال الحلقة السادسة من مسلسل مليحة، من توصيل مليحة وجدتها ومجموعة الشباب القادمين من ليبيا إلى القاهرة بسيارة خاصة، من أجل استعدادهم لتجهيز أوراقهم وتجديد جوازات السفر في السفارة الفلسطينية بالقاهرة للعودة إلى فلسطين، وعرض الدكتور هشام على مليحة وجدتها أن يستضيفهم في منزله ويقيموا مع شقيقته إلا أنهما رفضتا وفضلتا أن تقيما مع صديقتهما القادمة معهما من ليبيا.

وخلال الحلقة 6 من مسلسل مليحة توجه المقدم أدهم إلى منزله للاطمئنان على والدته وشقيقه وخاله، وفوجئت الأم بإصابته حيث أخفى عليها هذا الأمر، ولم يمكث معهم طويلا حتى قام بتقديم واجب العزاء لأسرة زميله الذي استشهد في السلوم نتيجة التصدي للحادث الإرهابي الجبان على الحدود المصرية الغربية.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 7



مسلسل مليحة الحلقة 7 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعرض مسلسل مليحة الحلقة 7 على قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

قصة مسلسل مليحة

وتدور قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةD S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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