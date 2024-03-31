الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة لـ"ميرفت أمين ودياب".. تفاصيل الحلقة 6

مليحة
مليحة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مليحة أحداثا مثيرة، إذ قامت مليحة وجدتها ومجموعة من الشباب المصريين القادمين معهم من ليبيا ومجموعة من الضباط والجنود على الحدود المصرية الغربية، بدفن جدها الحاج غالي، الذي توفي بالمستشفى عقب إصابته في حادث إرهابي أثناء العودة من ليبيا.

مسلسل مليحة الحلقة 6

كما تمكن الضابط أدهم الشاعر خلال الحلقة السادسة من مسلسل مليحة، من توصيل مليحة وجدتها ومجموعة الشباب القادمين من ليبيا إلى القاهرة بسيارة خاصة، من أجل استعدادهم لتجهيز أوراقهم وتجديد جوازات السفر في السفارة الفلسطينية بالقاهرة للعودة إلى فلسطين، وعرض الدكتور هشام على مليحة وجدتها أن يستضيفهم في منزله ويقيموا مع شقيقته إلا أنهما رفضتا وفضلتا أن تقيما مع صديقتهما القادمة معهما من ليبيا.

txt

مسلسل مليحة ملخص الحلقة 5

وخلال الحلقة 6 من مسلسل مليحة توجه المقدم أدهم إلى منزله للاطمئنان على والدته وشقيقه وخاله، وفوجئت الأم بإصابته حيث أخفى عليها هذا الأمر، ولم يمكث معهم طويلا حتى قام بتقديم واجب العزاء لأسرة زميله الذي استشهد في السلوم نتيجة التصدي للحادث الإرهابي الجبان على الحدود المصرية الغربية.

txt

مسلسل مليحة يتصدر الترند فى إسرائيل عقب عرض 5 حلقات

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 7


مسلسل مليحة الحلقة 7 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعرض مسلسل مليحة الحلقة 7 على قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

قصة مسلسل مليحة

وتدور قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها  إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةD S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

يهمك أيضا:

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. رياض الخولي يتهكم على قرار حبسه 4 أيام ووكيل النيابة يقصف جبهته

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 21..هاجر السراج تهرب من المنزل

مسلسل مليحة مليحة موعد عرض مليحة موعد عرض مسلسل مليحة موعد اعادة مسلسل مليحة قصة مسلسل مليحة أبطال مسلسل مليحة موعد عرض مسلسل ميرفت امين مسلسل ميرفت امين ميرفت أمين قنوات عرض مليحة قنوات عرض مسلسل مليحة موعد مسلسل مليحة الحلقة الاولي من مليحة مليحة الحلقة الاولي مليحة الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل مليحة الحلقة الاولي من مسلسل مليحة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر