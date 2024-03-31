مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. نداهة الصباح تسحر الابن الأصغر والأم: ده مجنون هيقتلنا كلنا

تسيطر المخاوف بشدة على دنيا زاد خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين، على ابنها الأصغر من جنون طموح والده حسن الصباح، بعد تورطه فى قتل الابن الأكبر الحسين بدم بارد، وتحاول الأم إبعاد ابنها الأصغر عنه خشية أن يلاقى المصير ذاته.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 20

تظهر زوجة الصباح وهى تنهر ابنها الأصغر محاولةً منعه من حضور مجلس والده، محذره إياه من الوقوع فى نفس مصير شقيقه الأكبر، لكن الابن يرفض: انت بتكرهيه، أخويا غلط وأنا مش هغلط زيه، لتمنعه الأم: حتى لو مغلطتش هيقتلك، ده مجنون وهيقتلنا كلنا، ده مخادع وبيخدع كل الناس.

مسلسل الحشاشين

يصر الابن الأصغر على الاقتراب من والده مدافعًا عنه: هو الإمام وبيعمل الأصلح، بشوفه ساعات طيب، ويقرأ فى المصحف وبيبكى من الخشوع، لتخيره دنيا زاد بينها وبين حسن الصباح، لكن الابن لم يفكر كثيرًا قبل أن يغادر مجلسها متوجهًا إلى والده.

موعد مسلسل الحشاشين الحلقة 21

يمكنك مشاهدة الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 21 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.