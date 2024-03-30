مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. يحيى يقع فى فخ "الصباح" ومهمة صعبة فى انتظاره

مسلسلات رمضان 2024

يقع يحيي فى فخ حسن الصباح ضمن أحداث الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين، أثناء محاولته هو أصدقاءه سليمان وتيفور التلصص على ما يحدث خلف أسوار قلعة الحشاشين واختراقها لصالح جيش السلاجقة، تحت زعم أنهم جنود منشقين يرغبون فى الانضمام إلى أتباع حسن الصباح من الحشاشين.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 20

تصطدم محاولات يحيى خلال الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين، اختراق خبايا قلعة آلموت بفخ نصبه له حسن الصباح، بعدما فاجئه باقتياد اصدقاءه سليمان وتيفور مقيدين بالسلاسل وعليهم آثار تعذيب، مطالبًا إياه بقتلهم بيده، وقال لهما: انا عمرى ما عملت بينى وبين المؤمنين حارس أو حاجز يقفل بابى عنهم.. انتو اكيد مش مؤمنين، ممكن تكونوا دخلتوا القلعة بإيمان ناقص، ومش عارفين مين هو حسن الصباح، ظنونكم صورت لكم انه قاتل شرس رغم أنى راجل بسيط صاحب حق، عدم معرفتكم بحسن الصباح غلط وارد ولكن لازم يتصحح.

مسلسل الحشاشين

يوجه قائد الحشاشين حديثه إلى صديقهم الثالث “يحيي”، متسائلًا: ما هو جزاء الخيانة يا يحيي، ليجيبه محاولًا تخفيف العقوبة عن صديقيه: الرحمة، لكن الصباح يصر على اختبار يحيي، فيقول: بصفتى ولى الأمر حكمت عليهم بالقتل مع الرحمة، والرحمة أنهم يقتلوا بيد صاحبهم.

مسلسل الحشاشين

موعد مسلسل الحشاشين الحلقة 21

يمكنك مشاهدة الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 21 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

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