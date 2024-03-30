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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. الصباح يأمر بتنفيذ ثلاثة عمليات اغتيال ومؤامرة داخل آلموت

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 20

فى أحداث الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين، يأمر حسن الصباح بتنفيذ ثلاثة عمليات اغتيال مختلفة على يد أتباعه من الشباب المختارين، ومن داخل قلعة آلموت يحاول الشباب المنضمة حديثًا يحيي وسليمان وتيفور التخلص من الصباح وبرزك وزيد، تنفيذًا لمهمتهم لصالح جيش السلاحقة.

مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين الحلقة 20

تستمر محاولات يحيى لكسب ثقة حسن الصباح، والاقتراب منه أكثر فأكثر، خاصة بعد تكليفه من قبل برزك أميد قائد جيش الحشاشين بمراقبة زملاءه سليمان وتيفور وكتابة تقارير عنهم ورفعها إليه لتشككهم فى صدق إيمانهم وولاءهم لقائد قلعة آلموت، ويتعجب الأصدقاء من محاولات يحيي ويواجهونه متسائلين عما إذا كان أصبح تابع للصباح بالفعل ونسي مهمته الأساسية أم لا، لكنه يتجاهل اسئلتهم ويحذرهم من أى محاولات للتخلص من قائد الحشاشين فى هذا التوقيت خاصة وأنهم جميعًا تحت المراقبة.

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مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 21

تعرض أحداث الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 21 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

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