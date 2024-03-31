الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

كريم عبدالعزيز: العامية المصرية هي الأنسب للغة “الحشاشين” لهذا السبب

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

قال النجم كريم عبد العزيز، إن ما حدث في مسلسل الحشاشين بشأن اللغة هو الأمر الصحيح، متابعًا: "عندما ننتج عملًا بهذه الأهمية ونقل حقبة تاريخية ليست بحذافيرها لكن هو مش كتاب تاريخ".

وأضاف عبد العزيز خلال حواره لبرنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة "راديو 9090": "الفكرة مستوحاة من التاريخ وهذه هي الدراما، هما مثلًا 60 مصدر في ناس قالت حسن الصباح كويس وناس قالت وحش لكن في الأخر نقرأ ونكون وجهة نظر".

وتابع: "أرى أن المسلسل كان لا بد أن يُقدم باللغة العامية المصرية؛ لأن هدف أي عمل الوصول لأكبر عدد من المشاهدين، خصوصًا الجيل الجديد فاللغة العامية سهلت توصيل مسلسل الحشاشين، خصوصًا إن الأحداث قديمة والأسماء صعبة والحلقات دسمة".

فيما أكد المخرج بيتر ميمي أن اللغة العامية المصرية مفهومة في الوطن العربي كله، متابعًا: "إحنا مخترعناش موضوع اللغة العامية".

كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين الحشاشين الراديو بيضحك راديو 9090

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