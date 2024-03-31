مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. الأصدقاء الثلاثة فى ورطة والسلطان يبدأ الانتقام

مسلسل الحشاشين

يواجه الأصدقاء الثلاثة خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، مأزقًا كبيرًا، بعدما اكتشف حسن الصباح خيانة سليمان وتيفور، ليطلب من صديقهم يحيى تنفيذ عقوبة القتل بحقهما، فى اختبار جديد لمدى ولاء يحيى، بعدما انضم إلى قلعة آلموت بصحبه صديقيه تحت زعم تمردهم على جيش السلاجقة ورغبتهم فى الانضمام لصفوف الحشاشين.

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 21

وفى الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين، يتأزم الوضع مجددًا بين السلطان باركياروق وحسن الصباح، بعد انقلاب الأخير على الهدنة بين الحشاشين ودولة السلاجقة، وتنفيذه سلسلة اغتيالات بحق شخصيات كبرى فى قلب مقر الحكم بمدينة أصفهان وهم: وزير الدولة السلجوقية ومفتى أصفهان والوزير السابق نظام الملك، ويبدأ السلطان السلجوقى وضع خطته للانتقام من حسن الصباح وأتباعه بضربة قاسمة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

موعد مسلسل الحشاشين الحلقة 21

يمكنك مشاهدة الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 21 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية والعشرين

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 22 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.