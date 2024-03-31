الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أصداؤه تعبر الحدود.. قناة سويدية تستعرض قوة وتأثير مسلسل الحشاشين

الحشاشين
الحشاشين

يحظى مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي باهتمام واسع لا يقتصر على المستويين المحلي والإقليمي، بل يتخطاه إلى المستوى العالمي، ومنذ بداية موسم الدراما الرمضانية حقق مسلسل الحشاشين صدى واسعًا على المستوى العالمي.

وبيّن برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، عرض المسلسل في مجموعة كبيرة من الدول حول العالم من بينها روسيا، وتمّت ترجمته أيضًا إلى اللغة الفارسية وعرضه على عدد من المواقع الإلكترونية الإيرانية.

حالة اهتمام عالمي بمسلسل الحشاشين

وأشاد الإعلامي باسم طبانة، مقدم البرنامج، بأداء شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم موسم رمضاني متمز جدًا بعدد كبير من الأعمال. 

تفاصيل مسلسل الحشاشين

يعود مسلسل الحشاشين إلى القرن الحادي عشر الميلادي، ويلقي الضوء على شخصية حسن الصباح، ودوره المؤثر في تغيير موازين القوى في العالم آنذاك، من خلال جماعته المعروفة باسم الفدائيين، بعدما اتخذ من قلعة آلموت مقرًا له ولجماعته، مستخدمًا إياهم في تنفيذ اغتيالات ضد شخصيات سياسية بارزة في ذلك الوقت لخدمة أهدافه الدنيئة، وتُعتبر تلك الجماعة النواة الأولى لأفكار الجماعات الإرهابية التي تستغل الدين كستار لأفعالها الإجرامية.

مسلسل الحشاشين لمخرج بيتر ميمي المواقع الإلكترونية الإيرانية الفارسية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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