هادى الباجورى: الفنانة التى ترفض المشاهد الجريئة لا يجب أن تشارك فى الدور

قال المخرج هادي الباجوري، إن الفنانة التي ترفض المشاهد الجريئة أو الحميمية لا يجب أن تشارك في الدور أو المسلسل، متابعًا: "كبيرك دلوقتي تعملي بوسة أو حضن دلوقتي".

وأضاف الباجوري، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنانة لا تريد المشاركة في مثل هذه الأعمال حتى لا تتعرض للانتقاد من الجمهور، موضحًا أن الجمهور لديه نفس المشكلة ويحب الأفلام التي بها مشاهد جريئة، مضيفًا: "الجمهور بتاعنا بيموت في المشاهد الجريئة".

وأوضح أنه أصبح صريحًا أكثر من أوقات سابقة، حيث إنه لم يكن يكذب، ولكنه لا يتحدث أو ينفي شيئًا غير صحيح، ولكنه لا يتحدث في كل شىء بنفس هذا المنطق، منوهًا بأنه صريح دلوقتي بشكل كبير، وأنه أصبح متصالحًا مع نفسه بشكل كبير جدًا.