حكاية حديقة أحمد مظهر والـ75 ألف نوع من الزهور التراثية في باب رزق

كشف برنامج "باب رزق" الذى يقدمه الكاتب يسرى الفخرانى، على قناة dmc، تفاصيل عن حديقة الـ 75 ألف نوع من الزهور التراثية، والتي يبلغ عمرها 65 عامًا، والتي أسسها الفنان الراحل أحمد مظهر على مساحة 30 ألف فدان.

وقالت الدكتورة تريزا لبيب، إن الحديقة باسم" شهاب مظهر ابن الفنان الراحل"، وهي تضم زهور من كل أنحاء العالم، حيث يضم 4000 نوع والمهندس شهاب يعمل عليها ويطورها حيث كان في عام 2009 كانوا 350 نوع فقط.

وأوضحت الدكتورة تريزا لبيب، أن الحديقة تضم 75 ألف نوع من 4000 جنس من مختلف دول العالم، وتضم صواب زراعية مختلف تناسب بيئات كل نوع من الزهور، كما لدينا صوبة زراعية مصغرة مثل المتواجدة في لندن.

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