السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هادى الباجورى: لو مكان أحمد مكى هوقف شغل عند "الكبير أوى 3"

المخرج هادي الباجوري
المخرج هادي الباجوري

علق المخرج هادي الباجوري على تقديم الفنان أحمد مكي أجزاء كثيرة من مسلسل "الكبير أوي"، موضحًا أن كل فنان له أسلوب وطريقة وحالة خاصة به، كما أن لدى كل فنان خطة يضعها أمامه لكي يوافق على أي عمل أو يرفضه.

وقال الباجوري، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه لو في مكان الفنان أحمد مكي كان ستكون لديه مشكلة من المشاركة في العمل من الجزء الثالث وليس الثامن، والذي يعرض في الموسم الرمضاني الجاري.
 وأشار الباجورى، إلى أنه طالما يجد كل جديد ليقدمه فليس هناك أي مشكلة في هذا الأمر، مؤكدًا أن شخصيته تبحث دائمًا عن الجديد من أجل تقديمه بدلًا من تكرار نفس الأعمال بنفس الشكل والأسلوب.

المخرج هادي الباجوري مسلسل “الكبير أوي أحمد مكى ببرنامج “حبر سري القاهرة والناس”

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