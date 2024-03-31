الدراما المصرية تفرض حضورها عالميًا.. ومسلسل الحشاشين يتصدر التريند

في خطوة فريدة لم يسبق لها مثيل، نجح مسلسل الحشاشين في اختراق الحواجز اللغوية والثقافية، ليصل إلى جمهور عالمي واسع بعد ترجمته إلى لغات متعددة منها الفارسية والتركية.

مسلسل الحشاشين يصل إلى روسيا والسويد

وقد أثار مسلسل الحشاشين المستوحى من حقبة القرن الحادي عشر الميلادية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في دول مثل روسيا والسويد، حيث نال إشادة واسعة من المتابعين الذين أعجبوا بأسلوبه المشوق في سرد التاريخ والأحداث.

ولا شك أن هذا الانتشار الواسع للمسلسل يعتبر إنجازًا كبيرًا للدراما المصرية، التي نجحت في فرض حضورها على الساحة العالمية وإثبات قدرتها على إنتاج أعمال راقية تثري المشهد الثقافي العالمي.

وبينما تقترب الحلقات الأخيرة للمسلسل من العرض، تصاعد التفاعل الجماهيري معه على السوشيال ميديا، مع تكهنات المتابعين حول النهاية المثيرة المنتظرة، ويبقى "الحشاشين" شاهدًا على قوة الإبداع الدرامي المصري القادر على جذب اهتمام العالم.

قصة مسلسل الحشاشين

ويسلط المسلسل الأضواء على شخصية حسن الصباح، ودوره البارز في إحداث تغييرات جذرية في موازين القوى العالمية آنذاك، من خلال جماعته المعروفة باسم الفدائيين. حيث اتخذ من حصن آلموت معقلًا له ولمجموعته، مستخدمًا أفرادها في تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات سياسية رفيعة المستوى في تلك الفترة لتحقيق أهدافه المشبوهة، وتُعتبر هذه الجماعة النواة الأولى لأفكار التنظيمات الإرهابية التي تستغل الدين كغطاء لأعمالها الإجرامية.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم السبت، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

"الوادي الجديد" الأكثر بحثًا عن "الحشاشين "

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 18:24 بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال الساعات الماضية، جاءت محافظة الوادي الجديد بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الأقصر بموجب 90 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظتي المنيا وبورسعيد بموجب 84 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة القليوبية بموجب 81 عملية بحث في الدقيقة.

66% يغردون عن "الحشاشين "

باستخدام أداة "Tweet blinder"،حظيت التغريدات المُعاد نشرها بالنسبة الأكبر خلال اليوم، السبت، والحديث عن مسلسل "الحشاشين "، وذلك بنسبة 66%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 27%،يليها التغريدات المكتوبة بنسبة 5%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على الأفعال بنسبة 2.5%.

أما أداة "Wakelet" تم استخدامها لعرض عدد من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن وصول المسلسل إلى أحاديث الإعلام العالمي.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل “الحشاشين” على قناة dmc، في تمام الساعة 9:15 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة في الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساءً.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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