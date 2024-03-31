ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 20 .. ومواعيد العرض

زاد البحث عن ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 20 الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن البرامج الموجهة للأطفال في شهر رمضان لعام 2024، يتمكن البطل سيف وأصدقاؤه من الحصول على رمز جديد يُساعدهم في إعادة تشغيل التطبيق بعد محاولة فاشلة من قبل فيروس غلباوي لسرقة الرمز.

ملخص الحلقة 20 من مسلسل سر المسجد

جاء في ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 20 تمكن الأبطال من استرجاع الرمز وتحويل الأمور لصالحهم وذلك باستخدام جهاز جديد من اختراع فيروس غلباوي، عندما يقوم سيف وأصدقاؤه، ياسين وشروق، بزيارة الشيخ صلاح، يبدأ حديثه بآية من القرآن الكريم "وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ" [سورة فاطر: 43]، ويتحدث الشيخ صلاح أيضًا عن أنواع الصدقات، ويشرح لهم عن مخارج الزكاة في الإسلام، حيث يبلغ عددها ثمانية مخارج.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 21

ويعرض المسلسل الكرتوني سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

المسلسل الكرتوني سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة المسلسل الكرتوني سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

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