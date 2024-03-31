الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 20 .. ومواعيد العرض

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

زاد البحث عن ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 20 الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن البرامج الموجهة للأطفال في شهر رمضان لعام 2024، يتمكن البطل سيف وأصدقاؤه من الحصول على رمز جديد يُساعدهم في إعادة تشغيل التطبيق بعد محاولة فاشلة من قبل فيروس غلباوي لسرقة الرمز.

ملخص الحلقة 20 من مسلسل سر المسجد 

جاء في ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 20 تمكن الأبطال من استرجاع الرمز وتحويل الأمور لصالحهم وذلك باستخدام جهاز جديد من اختراع فيروس غلباوي، عندما يقوم سيف وأصدقاؤه، ياسين وشروق، بزيارة الشيخ صلاح، يبدأ حديثه بآية من القرآن الكريم "وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ" [سورة فاطر: 43]، ويتحدث الشيخ صلاح أيضًا عن أنواع الصدقات، ويشرح لهم عن مخارج الزكاة في الإسلام، حيث يبلغ عددها ثمانية مخارج.

txt

مسلسل محارب الحلقة 20.. تعاطف واسع على السوشيال ميديا مع محارب بعد المطالبة بإعدامه شنقًا

txt

مسلسل الحشاشين.. هل سيقتل الصباح زيد بن سيحون بعد تحرشه بـ"ألينار"؟

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 21

ويعرض المسلسل الكرتوني سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

المسلسل الكرتوني سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

txt

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20.. نشوى مصطفى تشيد بمشهد مؤثر بين خالد النبوي ونجله (فيديو)

txt

الحلقة 20 مسلسل صيد العقارب|قوات الشرطة تلقى القبض على رياض الخولى

قصة مسلسل سر المسجد

قصة المسلسل الكرتوني سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

اقرأ أيضا 

مسلسلات رمضان 2024.. أسماء شخصيات مسلسل سر المسجد للرسوم المتحركة (صور)

مسلسل سر المسجد سر المسجد موعد عرض سر المسجد موعد عرض مسلسل سر المسجد موعد اعادة مسلسل سر المسجد قصة مسلسل سر المسجد ابطال مسلسل سر المسجد قنوات عرض سر المسجد قنوات عرض مسلسل سر المسجد موعد مسلسل سر المسجد الحلقة واحد وعشرين من سر المسجد سر المسجد الحلقة واحد وعشرين سر المسجد الحلقة 21 الحلقة 21 من مسلسل سر المسجد الحلقة واحد وعشرين من مسلسل سر المسجد كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل سر المسجد يناقش النشأة الدينية السوية للأبناء

الحلقة الأولى من مسلسل سر المسجد تناقش طريقة دعوة الأبناء للصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 1

"مسلسل سر المسجد".. خطوات بسيطة لمساعدة الأطفال في الحفاظ على الصلاة

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في رمضان

قصة مسلسل سر المسجد ومواعيد العرض اليوم على قناة الحياة

مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تعلن عن قنوات عرض مسلسل الأنيميشن "سر المسجد"

مسلسلات رمضان 2024.. أسماء شخصيات مسلسل سر المسجد للرسوم المتحركة (صور)

الأكثر قراءة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. مصرع وإصابة 31 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبية بسوريا

بعد قليل.. الحكم فى استئناف الملحن أحمد حجازى على حبسه بتهمة ازدراء الأديان

كييف تحذر من تحرك روسى جديد نحو العاصمة

درب الأثر.. أكثر من 100 عام من التاريخ التجارى فى طنطا

طالب بانتخابات سريعة.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: على حكومة نتنياهو الرحيل فورًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم 177.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغارات عشوائية فى غزة

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى