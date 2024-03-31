الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مسلسل محارب الحلقة 20.. تعاطف واسع على السوشيال ميديا مع محارب بعد المطالبة بإعدامه شنقًا

مسلسل محارب
مسلسل محارب

تعاطف جمهور السوشيال ميديا مع عزيز محارب بعد مطالبة المحامي حسام الذى يجسد دوره الفنان أحمد زاهر بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم محارب بالإعدام شنقًا في جلسة محاكمته ضمن أحداث الحلقة 20 من مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد، الذي يجسد دور "عزيز محارب"، حيث عبر عدد من متابعي صفحة الفنان حسن الرداد على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقًا على مقطع فيديو شاركه الفنان مع جمهوره من أحداث حلقة اليوم تعاطفًا واسعًا مع عزيز محارب وما حدث له من أحداث واتهامه على ذمة قضايا تورط فيها دون ذنب.

وشهدت الحلقة السبت العديد من الأحداث المثيرة؛ من أبرزها حضور الشاهد الثاني في قضية مقتل العزازي، والمحامي وصفي، حيث أتهم عزيز محارب بمقتلهما فى جلسة المحاكمة.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل "محارب" فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

وكشف حسن الرداد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، وقال: "عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة.. مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه".

مسلسل محارب الحلقة 20.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة - الأسبوع

وتابع: "أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

واستكمل: "فى الفترة الأخيرة بقيت بشوف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة فى العالم وبقت الطبيعى والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".

ولفت الرداد إلى أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه فى شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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