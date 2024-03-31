الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20.. نشوى مصطفى تشيد بمشهد مؤثر بين خالد النبوي ونجله (فيديو)

خالد النبوي ونجله
خالد النبوي ونجله نور فى مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20 الكثير من المشاهد التي حملت مفاجآت كثيرة للجمهور ومتابعة العمل الذي يستحوذ على نسبة مشاهدات عالية منذ انطلاق أولى حلقاته مع بداية موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20 | خالد النبوي يستعيد ذكرياته فى المنزل ويرفض فكرة البيع تماما ويلقن نجله درسا

تصاعدت أحداث الحلقة 20 مسلسل إمبراطورية ميم، وفى مشهد جمع بين مختار أبو المجد - خالد النبوي، ونجله مروان - نور النبوي، بعدما لام الأخير على والده بسبب عدم موافقته لبيع المنزل مقابل مبلغ مالي كبير تخطى 90 مليون جنيه، ثم صمت تماما لاستماع والده مختار الذي ابكى الجمهور وهو يحكى له سبب رفضه بيع المنزل ويستعيد ذكرياته مع والده ووالدته، وأيضًا مع زوجته ميسون - سولاف فواخرجي التى تظهر كضيف شرف فى الحلقات فى مشاهد فلاش باك باعتبارها زوجته ووالدة ابناؤه الستة التى رحلت ومن ثم تحمل هو مسؤولية الإمبراطورية.

مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم الحلقة 20 | نشوى مصطفى تشيد بأداء خالد النبوى ونجله 

من جانبها أشادت الفنانة نشوى مصطفى بأداء النجم خالد النبوي، ونجله نور تحديدا فى هذا المشهد وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “خالد النبوى عمل مشهد دلوقتى مع نور النبوى المشهد ده لوحده ممكن يبقى مادة فى منهج تمثيل ونور النبوى بقى واخد نفحة من فوق - ياااااااه ياولاد اللذينة مليتو روحى ووجداني”.

مسلسل إمبراطورية ميم

وأضافت نشوى: “في مؤلف ممدود ومتحاوط بانوار٥ وجنود اسم الله البديع  اسمه محمد سليمان عبد المالك، وفي مخرج روحه رهف وصاحب تكنيك متفرد مخرج ملهم بضم الميم  —  رزقكم الله نور فوق نور”.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يشارك خلاله مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والطفل ريمون توفيق، وغيرهم، والمسلسل من إنتاج شركة أروما ستوديوز، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميمإمبراطورية ميم

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يضم 30 حلقة ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، والعمل مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

 

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