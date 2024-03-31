الحلقة 20 مسلسل صيد العقارب|قوات الشرطة تلقى القبض على رياض الخولى

مسلسلات رمضان 2024

ألقت قوات الشرطة بقيادة حسام (كريم محجوب) القبض على إسماعيل الغول (رياض الخولي)، أثناء الاحتفال بخطوبة ابنته ولاء (مي القاضي) على معتز (أحمد جمال سعيد) بسبب اتهامه في عدد من القضايا، ضمن أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وبمشاركة نخبة من نجوم الفن.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20

وتصاعدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 وحاولت زوجة علي ضرغام (محمود عبد المغني) قتل إسماعيل الغول (رياض الخولي) أثناء خروجه من الفيلا رفقة قوات الشرطة خلال طعنه بالسكين.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 21

يعرض صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

رياض الخولي في مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون



يعرض حصريا عبر شبكة قنوات cbc و cbc دراما، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية watch it.



قصة مسلسل صيد العقارب

دارت أحداث مسلسل صيد العقارب حول الثأر لعائلة ضرغام من عائلة الغول، وحول عايدة عالمة الحشرات التي تعمل في صيد العقارب، والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق، ضمن أحداث العمل الفني وتتصاعد الأحداث يوما بعد يوم.



أبطال مسلسل صيد العقارب

رياض الخولي في مسلسل صيد العقارب

يجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل صيد العقارب الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من: أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.