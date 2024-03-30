السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

هادى الباجورى يعلق على اتجاه أحمد العوضى ومصطفى شعبان للدراما الشعبية

هادي الباجوري
هادي الباجوري

علق المخرج هادي الباجوري، على اتجاه الفنان أحمد العوضي ومصطفى شعبان وعمرو سعد للدراما الشعبية في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن هذا لعب على المضمون، وليس فقط لأنهم ينجحون في هذه الأعمال.

وأشار الباجوري، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك مشكلة في الفن أو الدراما وهو تكرار الأعمال التي تحقق نجاحًا، منوهًا بأن الكوميديان يحب أن يعيد الأعمال التي تنجح وتبسط الجمهور لأنه يضمن النجاح.

وتابع: "في مواضيع معينة بتنجح مع الجمهور وهما بيكرروا نفسهم فيها.. فيها ميزة أنه يضمن حاجة ولكن ممكن يتحرق والجمهور ميقبلش ده"، منوهًا بأن النجم محمد رمضان هو الفنان الأنجح في تقديم الأعمال أو الدراما التي تعرف بالدراما الشعبية.

هادي الباجوري أحمد العوضي ومصطفى شعبان ل للدراما الشعبية محمد رمضان ببرنامج حبر سري

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