كاتب صحفى: أمريكا تعتبر إسرائيل جزءًا منها وهدفهم القضاء على حماس

قال أشرف أبوالهول، مدير تحرير الأهرام، إن العلاقات بين أمريكا وإسرائيل وثيقة جدًا، وأمريكا سوف ترسل حزمة جديدة من الأسلحة لها، على الرغم من عدم التصويت لها في مجلس الأمن، وذلك لأنها علاقات وثيقة فوق التوقعات، حيث أمريكا تعتبر إسرائيل جزءًا منها.

وأضاف أبوالهول، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، هناك اتفاق كامل بين أمريكا وإسرائيل للوصل إلى هدف نهائي في هذه الحرب، وهو القضاء على حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، والدعم الأمريكي لإسرائيل أمر لا يمكن المساس به في زمن حكم الحزب الديمقراطي.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الخلاف بين أمريكا وإسرائيل دائمًا يكون حول طريقة الوصول للهدف النهائي، أمريكا مع استمرار الحرب مع عدم استهداف المدنيين، والتركيز على المقاومة، وليست مع إنهاء العدوان إلا بتحقيق الهدف الرئيسي.

