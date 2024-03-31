مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. "رعب فى أصفهان والسر قرب ينكشف"

مسلسل الحشاشين

فى مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الحلقة 20، يظهر الوجه الأكثر دموية لقائد الحشاشين حسن الصباح، على عكس ما حاول أظهار نفسه فى موضع الولى الصالح نصير الحق والمظلومين، والضعفاء، حتى يستطيع كسب تعاطف الناس مع دعوته وحشد المزيد من الأتباع قبل أن يعلن تأسيس دولة الظلام من حصنها الحصين أعلى قمة قلعة آلموت.

مسلسل الحشاشين الحلقة 20

يخطط حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات تهز مقر حكم الدولة السلجوقية فى أصفهان، استهدف خلالها ثلاثة شخصيات كبرى، هم وزير الدولة السلجوقية ومفتى أصفهان وابن الوزير السابق وصديقه نظام الملك أبو على الطوسى، كما خطط لحرق المسجد الكبير فى بغداد، وعندما سأله برزق أميد عما إذا كان حرق المسجد يضع الحشاشين فى موقف متناقض وعداء مع المسلمين والإسلام، برر “الصباح” فعلته بأن المساجد طالما يستخدمها أعداء دعوته فى نشر أفكارهم والتحريض ضدهم فحرقها واجب شرعى يستوجب الجنة.

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وبينما يواصل قائد الحشاشين مخططاته الدموية، تحاول زوجته دنيا زاد إبعاد ابنها الأصغر عن طريقه خشية أن يتلاقى مصير أخيه الأكبر، بعدما قتله الصباح بدم بارد إرضاءًا لغروره ومحاولة كسب ثقة أتباعه.

تتابع الأحداث خلال الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين، بصراع خفى بين برزك أميد وزيد بن سيحون، بسبب غيرة الأخير من تودد ألينار مشرفة جوارى القلعة إليه، ليصارحها “بن سيحون” بحقيقة مشاعره، ويطلب من حسن الصباح الموافقة على زواجه من ألينار ليرفض بشكل قاطع منعًا لهدم نظام القلعة وحلم الجنة.

وتنتهى الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين بورطة كبيرة يقع فيها يحيى ابن مؤذن أصفهان الذى يدخل القلعة لأداء مهمة سرية ضد حسن الصباح وأتباعه، لكن الصباح يضعه تحت الاختبار بإجباره على قتل صديقيه سليمان وتيفور لاكتشافه خيانتهما.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 21

تعرض الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 21 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحادية والعشرون

تذاع حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 21 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يسلط مسلسل الحشاشين الضوء على واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.