مسلسل حق عرب الحلقة 21.. ضرب السويركي دون مقاومة أبرز الأحداث

شهدت الحلقة 21 من مسلسل حق عرب، تحرير مرزوق عرب السويركي من محبسه بعد تعذيبه على يد ابنه مازن (جلال الزانكي)، ويلقي به في الصحراء، ليعود بعدها إلى المغربلين.

وينتظر عبد ربه عرب في قدومه وتظهر عليه أعراض التعب الشديد والانكسار، والضعف ليقول له: جيت برجلك يا عرب يا سويركي.

وعلى الفور تقوم رجال عبد ربه (رياض الخولي) بضرب عرب السويركي وسط الحارة أشد الضرب دون أي مقاومة منه.

وتحاول والده السويركي تدافع عنه ولكن لم تستطع.

وشهدت الحلقة 21 تحرير عرب السويركي من ايدي مرزوق وابنه مازن، وذلك بعدما حذره طاهر بأن والدة عرب قد ابلغت الشرطة عن اختفاءه.

ويفرج مرزق عن عرب السويركي ويلقي به في الصحراء، لينجده احد المارة ويعود به إلى المغربلين.

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التي ستكون محور النهاية خلال الحلقات القادمة.

مواعيد عرض وقنوات مسلسل حق عرب

كما شهدت أحداث الحلقة 20 خطف عرب السويركي على يد مرزوق والد مازن (جلال الزانكي)، واخذا الاثنين يتوعدان لعرب السويركي بتعذيبه.

وبالفعل قام رامي (تامر شلتوت) صديق مازن، بتعذيب عرب واعطاءه حقن مخدرات ليصبح مدمنا انتقاما لما فعله عرب فيهما.

تفاصيل أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وكانت قد شهدت الحلقة 19 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التشويقية والتي ستنذر بمزيد من الأحداث الساخنة خلال الحلقات القادمة.

شهدت الحلقة 19 من المسلسل أمر “عبدربه” زوجته “صباح” بعدم مغادرة منزلها، وأمرها بالتنازل له عن كل ممتلكاتها، إلا أنها ترفض، وذلك بعدما وجدها في شقة عرب السويركي وظن أنهما على علاقة.

ويذهب عرب السويركي الى والد حنان، ويطلب الزواج منها إلا أنه يطلب منه الابتعاد عنها.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.