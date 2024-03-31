مسلسل حق عرب الحلقة 21.. "السويركي" يفادي والدته أثناء ضربه من رجال رياض الخولي

شهدت الحلقة 21 من مسلسل حق عرب، دفاع والده عرب السويركي (سلوى عثمان)، عنه أثناء قيام رجال عبد ربه بضربه أشد الضرب في وسط الحارة، ليقوم أحدهم بمحاولة ضربها ولكن عرب يفديها ويقوم بضرب من تجرأ عليها بمحاولته لضربها.

وشهدت الحلقة انتظار عبد ربه عرب في قدومه وتظهر عليه أعراض التعب الشديد والانكسار، والضعف ليقول له: جيت برجلك يا عرب يا سويركي.

وعلى الفور تقوم رجال عبد ربه (رياض الخولي) بضرب عرب السويركي وسط الحارة أشد الضرب دون أي مقاومة منه.

وشهدت الحلقة 21 تحرير عرب السويركي من ايدي مرزوق وابنه مازن، وذلك بعدما حذره طاهر بأن والدة عرب قد أبلغت الشرطة عن اختفاءه.

ويفرج مرزق عن عرب السويركي ويلقي به في الصحراء، لينجده احد المارة ويعود به إلى المغربلين.

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التي ستكون محور النهاية خلال الحلقات القادمة.

مواعيد عرض وقنوات مسلسل حق عرب

كما شهدت أحداث الحلقة 20 خطف عرب السويركي على يد مرزوق والد مازن (جلال الزانكي)، واخذا الاثنين يتوعدان لعرب السويركي بتعذيبه.

تفاصيل أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وبالفعل قام رامي (تامر شلتوت) صديق مازن، بتعذيب عرب واعطاءه حقن مخدرات ليصبح مدمنا انتقاما لما فعله عرب فيهما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.