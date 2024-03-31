موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 20.. تعذيب السويركي على يد مازن

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 20 للفنان أحمد العوضي ورياض الخولي محور اهتمام قطاع عريض من المواطنين متابعي الدراما الرمضانية حيث شهدت الحلقة أحداث مثيرة منها تعذيب السويركي على يد مازن ويرغب المشاهدين في معرفة التفاصيل.

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 20

تعرض إعادة الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على قناة الأون، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

ملخص أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل أحمد العوضي حق عرب، ذهاب علي شقيق عرب السويركي للتقدم لخطبه حبيبته دون والدته، ويقبل والد العروسة الزواج، ولكن يعايره بعمل والدته بانها بائعة خضار ط، ليرد علي قائلا: مش بتفتح تاني المحل دا وعرب احنا قاطعناه للأبد.

وشهدت الحلقة أيضا ذهاب مطرب المهرجان "شعوذه" في المنطقة لعبد ربه وابلاغه بتحريض سعيد الجن له على تأليف مهرجان شعبي عن علاقة صباح (وفاء عامر) زوجة عبد ربه بعرب السويركي.

وانتقاما لعبد ربه أخذ سعيد الجن بعد تكتيفه للمريحة، وقام بحفر حفرة له ودفنه حيا.

كما شهدت أحداث الحلقة 20 خطف عرب السويركي على يد مرزوق والد مازن (جلال الزانكي)، واخذا الاثنين يتوعدان لعرب السويركي بتعذيبه وبالفعل قام رامي (تامر شلتوت) صديق مازن، بتعذيب عرب واعطاءه حقن مخدرات ليصبح مدمنا انتقاما لما فعله عرب فيهما.

شهدت الحلقة 19 من المسلسل أمر “عبدربه” زوجته “صباح” بعدم مغادرة منزلها، وأمرها بالتنازل له عن كل ممتلكاتها، إلا أنها ترفض، وذلك بعدما وجدها في شقة عرب السويركي وظن أنهما على علاقة.

ويذهب عرب السويركي الى والد حنان، ويطلب الزواج منها إلا أنه يطلب منه الابتعاد عنها.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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