مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. زيد ويحيي فى مهمة خارج القلعة.. هل يثأر ابن المؤذن لوالديه؟

مسلسل الحشاشين

يتصاعد الصادم خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21، بين حسن الصباح وزيد بن سيحون، بعد تكليف الأخير على رأس مجموعة من الفدائيين لإنقاذ اتباع دعوة الصباح فى قلعة ابن الحافظ، لكن المفاجأة كانت بوجود يحيي ابن مؤذن أصفهان بين صفوف الفدائيين المرافقين لزيد فى العملية الجهادية.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 21

يثير الأمر غضب واستغراب “زيد بن سيحون من إصرار “الصباح” على تقريب يحيي منه، وإرساله معه فى مهمة صعبة رغم وجود ثأر بينهما على خلفية تورط بن سيحون فى قتل والدى يحيي، وهو ما يجعله يخشي الثأر منه فى أى لحظة، يتسائل زيد منفعلًا: بتعمل كده ليه.. بتبعتنى مهمة مع واحد انت عارف ان له ثأر عندى"، لكن الصباح استوقفه: مش هيمس شعره منك.

مسلسل الحشاشين

تتصاعد حدة الحوار خلال الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين بين الصباح وزيد لأول مرة، ليبدو الصدام جليًا، يتهم زيد “الصباح”، بمحاولة التخلص منه، لكن الأخير يرد ساخرًا: أنا أكبر من أنى أعمل حيلة عشان اقتلك يا زيد.. يواصل زيد: طيب إيه هدفك.. يغضب الصباح: سؤال لا يخصك، إما ان تلتزم الأمر، وإما ان تعلن عصيانك لي الآن، لينتهى الأمر بتجديد “زيد” السمع والطاعة لقائد الحشاشين.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

موعد مسلسل الحشاشين الحلقة 22

يمكنك مشاهدة الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 21 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية والعشرين

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 22 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.