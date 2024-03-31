مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. الصباح يكتشف ادمان ابنه الخمر.. وإبعاد «زيد» خارج القلعة

فى الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين، يخبر برزك أميد قائد جيش الحشاشين حسن الصباح، بأنه وجد ابنه الأصغر الهادى يشرب الخمر بمساعدة زيد بن سيحون الذى أسند إليه الصباح من قبل مهمة تأهيل وإعداد نجله، لكنه خالف ذلك وشجعه على ارتكاب المعاصى.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 21

تخوف “برزك” من أن يلقى “الهادى” نفس مصير شقيقه الأكبر وهو القتل على يد والده حسن الصباح، عقابًا له على خطأه، ليطلب من الصباح ألا يقسوا على الهادى فى معاقبته على فعلته، ليرد الصباح: ليه القسوة، القسوة دائمًا اخر الحلول، انا بعته لزيد يعلمه العلم بسقاه الخمر، يبقي ازاى اعاقب الهادى.

مسلسل الحشاشين

يواصل برزك حديثه للصباح خلال الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين: وماذا عن زيد بن سيحون؟.. ليكشف قائد الحشاشين عن نيته ابعاد زيد عن القلعة لفترة طويلة من الوقت سيكلفه خلالها بتأديه مهمة صعبة فى رحلة الجهاد مع يحيي، على رأس مجموعة من الفدائيين لإنقاذ الأتباع فى قلعة ابن الحافظ.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 22

يمكنك مشاهدة الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 21 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية والعشرين

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 22 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.