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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 21.. الأصدقاء يفترقون للأبد والصباح يوسع نفوذه

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 21

يسلط مسلسل الحشاشين لـ "كريم عبدالعزيز“ فى الحلقة 21، الضوء على نهج الحشاشين فى تأهيل الشباب المختار لتنفيذ العمليات الجهادية، بعد إخضاعهم لاختبارات نفسية صعبة، يتعلمون من خلالها السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر دون تفكير أو مناقشة، حتى وإن تطلب الأمر منهم التضحية بحياتهم أو حياة أقرب المقربين إليهم، فلا شئ يعلو فوق أوامر سيدنا الإمام أو صاحب مفتاح الجنة كما يلقبون حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 21

تبدأ أحداث الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين بوقوع يحيي ابن مؤذن أصفهان فى موقف صعب، أمام صديقيه سليمان وتيفور بعد اكتشاف خيانتها، ليطلب منه حسن الصباح قتلهما بيديه، وإلقاء جثتيهما من أعلى سور قلعة آلموت، ويضطر يحيي لإطاعة الأوامر حتى لا ينكشف أمره ويستمر فى أداء المهمة التى دخل قلعة الحشاشين لأجلها.

تمضى الأحداث، ويكتشف الصباح تورط زيد بن سيحون فى إفساد ابنه الأصغر الهادى عن طريق سقايته الخمر، فيقرر إبعاد سيحون عن القلعة لفترة من الوقت وإرساله فى مهمة جهادية لإنقاذ مجموعة من التابعين بإحدى القلاع المجاورة، لكن المفاجأة كانت فى وجود يحيي ابن مؤذن أصفهان برفقة سيحون فى المهمة المطلوبة، وهو ما أثار غضب الأخير واعتبره خطة للتخلص منه، لما بينه وبين يحيي من ثأر قديم لقتله والديه.

يتوسع نفوذ قلعة الحشاشين وقوتها، وتبدأ فى فرض سيطرتها على رقعة أكبر على الأرض، ومن هنا يبدأ الصراع مع قوات الصليبيين بعد رفضهم دفع جزية باهظة فرضها حسن الصباح عليهم، قبل أن يقوم أحد الحشاشين بقتل قائد قوات الصليبين لتدخل قلعة ألموت فى مواجهة وشيكة مع الصليبين والسلاجقة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. زيد ويحيي فى مهمة خارج القلعة.. هل يثأر ابن المؤذن لوالديه؟

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مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 22

يمكنك مشاهدة الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 22 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الثانية والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 22 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

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