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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

الحشاشين الحلقة 21.. سوزان نجم الدين تكشف لسارة الشامي عن معرفتها بسرها

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 21

في الحلقة الواحد والعشرين من مسلسل الحشاشين دار حديث مطول بين سوزان نجم الدين، وسارة الشامي بعد أن كشفت سوزان أمر سارة بأنها عصت الأوامر وذهبت لمشاهدة يحيى في الحلقة الماضية.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 21

تخبر سوزان نجم الدين سارة الشامي، خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين، أنه كان يجب قتلها، في إشارة منها بمعرفتها بأنها على دراية بما فعلته سارة من خرق قواعد القلعة، إلا أن سوزان نجم الدين أخبرتها أن حسن الصباح لا يريد قتلها.

وبسؤال سارة الشامي عن عدم قتلها كما هو مفترض أكدت لها سوزان نجم الدين أنهم في القلعة لا يحق لهم السؤال، فهم ليس عليهم سوى السمع والطاعة، انه لا يحق لها العيش أو الموت إلا بأوامر حسن الصباح.

موعد مسلسل الحشاشين الحلقة 22

يمكنك مشاهدة الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 21 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية والعشرين

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 22 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين 

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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