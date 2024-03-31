"المشاهد فيها بركة".. بيتر ميمي يكشف كواليس تصوير "الحشاشين"

تحدث الدكتور بيتر ميمي، مخرج مسلسل الحشاشين، عن كواليس تصوير المسلسل، قائلًا: "سافرنا يوم مالطا و7 أيام في كازخستان، بس تحسي إن مشاهد كازخستان فيها بركة طوال الـ30 حلقة".

وأضاف "ميمي" خلال حواره لبرنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة "راديو 9090": "قلعة ألموت نفسها مبنية في مدينة الإنتاج الإعلامي، وصورنا الجبل في كازخستان".

وعن شخصية عمر الخيام قال: "أستاذ عبد الرحيم شاف الدور بطريقة معينة، حسن الصباح كان يجري وراء حلمه وتحقيق ذاته ونظام الملك يجري وراء أهداف سياسية وعمر الخيام حاسس إنها فانية في النهاية".

وتابع: "عمر الخيام منذ البداية له بعد كبير جدًا، له بعد إنساني من المشاهد المهمة له الحديث عن فكرة الإيمان والكفر، وأن تكفير أي شخص أصبح سهلًا".