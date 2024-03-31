الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"المشاهد فيها بركة".. بيتر ميمي يكشف كواليس تصوير "الحشاشين"

بيتر ميمي
بيتر ميمي

تحدث الدكتور بيتر ميمي، مخرج مسلسل الحشاشين، عن كواليس تصوير المسلسل، قائلًا: "سافرنا يوم مالطا و7 أيام في كازخستان، بس تحسي إن مشاهد كازخستان فيها بركة طوال الـ30 حلقة".

وأضاف "ميمي" خلال حواره لبرنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة "راديو 9090": "قلعة ألموت نفسها مبنية في مدينة الإنتاج الإعلامي، وصورنا الجبل في كازخستان".

وعن شخصية عمر الخيام قال: "أستاذ عبد الرحيم شاف الدور بطريقة معينة، حسن الصباح كان يجري وراء حلمه وتحقيق ذاته ونظام الملك يجري وراء أهداف سياسية وعمر الخيام حاسس إنها فانية في النهاية".

وتابع: "عمر الخيام منذ البداية له بعد كبير جدًا، له بعد إنساني من المشاهد المهمة له الحديث عن فكرة الإيمان والكفر، وأن تكفير أي شخص أصبح سهلًا".

بيتر ميمي مسلسل الحشاشين الحشاشين الراديو بيضحك راديو 9090

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