مختار نوح: "الإخوان" و"الحشاشين" متطابقان في الأفكار وتنفيذ الاغتيالات

قال د.مختار نوح، الكاتب والمحامي إن جماعة الإخوان التي أسسها حسن البنا وفرقة الحشاشين التي أسسها حسن الصباح متطابقتان تماما في الأفكار وتنفيذ الاغتيالات للمخالفين لهم.

أضاف نوح خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان - الحشاشين" أن الفكرة أكثر تجليا في الحشاشين، بسبب علنية الأداء، كلا الجماعتين عملاً على تغييب العقل، لكن الآن لم يعد هناك علنية، إنما كثير من الأمور تتم في السر.

لفت إلى أن قضية الجهاد كشف عنها سائق تاكسي كان يوصل المجاهدين لمنطقة في الفيوم للتدريب على إطلاق النار والسائق حكى لضابط والشرطة ألقت القبض عليهم، وعندما ألقي القبض على نبيل المغربي، كان معه السلاح وقال: "كنا ناويين نضرب أول طلقة في رأس السادات".

وأشار إلى أن كتب سيد قطب كانت نوع من أنواع التغييب، والحشيش: "كنت أحد المتيمين بكتب سيد كتب، وأسير لها أسلوبه أدبي وليس فقهي، يعيشك في القضية ويحكي قصة أدبية، ومثله كتابات محمد أحمد رشيد".

برنامج الشاهد

و"الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ود.محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر وإعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.

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