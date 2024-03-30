أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": منهج القرآنيين سيؤدي إلى فقد الثقة في القرآن

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن خطورة فكر القرآنيين أنه بعد ذلك سيؤدي إلى فقد الثقة بالقرآن، لأننا سنكون أمام كتاب فيه أمور كثيرة غير بينة، مثلا مناسك الحج النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس ويقول خذوا عني مناسككم، ويسأل افعل ولا حرج، والقرآن ليس فيه مقادير زكاة.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، أن السنة النبوية تبين القرآن وتوضحه للناس، ومثال أن أكبر زكاة تخدم الفقراء زكاة عروض التجارة، الألباني مثلا يقول لا زكاة في عروض التجارة تقليدا لابن حزم، لأن الحديث لم يثبت، بينما القرآن يقول "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"، علماء الأصول وعلماء اللغة يقولون الجمع المضاف يعم خذ من أموالهم، أي أن كلمة أموالهم تشمل كل ما هو مال، فعروض التجارة أموال.

وأردف: "كيف تقول لا زكاة في عروض التجارة لأن الحديث ضعيف يبقى بصرك كليل بالقرآن، لم تنظر إلى الآية القرآنية في عمومها، والتي تشير لأخذ الزكاة من كل شيء، وأبو حنيفة يقول الزكاة في كل ما أخرجت الأرض".

وختم: "النظر إذا اختل ونظر للسنة فقط بعيدا عن القرآن يحدث هذا الاضطراب".

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