علي جمعة يكشف عن حالة واحدة فقط يعذب فيها الميت ببكاء أهله

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن حالة واحدة فقط يمكن أن يعذب فيها الميت ببكاء أهله ونحيبهم عليه، وهي أن يكون أوصى أهله قبل وفاته بأن ينتحبوا عليه ويكثروا البكاء واللطم وشق الجيوب، فإن فعلوا كما أوصاهم يعذب ببكائهم.

وأوضح خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الميت يعذب ببكاء أهله، فُهم خطأ، وردته السيدة عائشة، قائلة "ما كذب أبا عبدالرحمن ولكن السمع يخطئ".

وأردف أن العلماء قالوا لو أن الحديث صحيح بنفس اللفظ الذي سمعه عبدالرحمن راوي الحديث، فهذا يعني أن الرسول قصد الرجل بعينه أنه يعذب ببكاء أهله ونحيبهم عليه لأنه أمرهم بهذا، أما من لم يأمر أهله بالبكاء عليه، فلا ذنب له ليعذب الميت ببكائهم إن فعلوا ذلك من نفسهم.

وتابع: "وربما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الميت يعذب لسبب آخر غير بكاء أهله عليه".

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