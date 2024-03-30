السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

علي جمعة يكشف عن حالة واحدة فقط يعذب فيها الميت ببكاء أهله

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن حالة واحدة فقط يمكن أن يعذب فيها الميت ببكاء أهله ونحيبهم عليه، وهي أن يكون أوصى أهله قبل وفاته بأن ينتحبوا عليه ويكثروا البكاء واللطم وشق الجيوب، فإن فعلوا كما أوصاهم يعذب ببكائهم.

وأوضح خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن حديث  الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الميت يعذب ببكاء أهله، فُهم خطأ، وردته السيدة عائشة، قائلة "ما كذب أبا عبدالرحمن ولكن السمع يخطئ".

وأردف أن العلماء قالوا لو أن الحديث صحيح  بنفس اللفظ الذي سمعه عبدالرحمن راوي الحديث، فهذا يعني أن الرسول قصد الرجل بعينه أنه يعذب ببكاء أهله ونحيبهم عليه لأنه أمرهم بهذا، أما من لم يأمر أهله بالبكاء عليه، فلا ذنب له ليعذب الميت ببكائهم إن فعلوا ذلك من نفسهم.

وتابع: "وربما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الميت يعذب لسبب آخر غير بكاء أهله عليه".

 

اقرأ أيضًا:

على جمعة: المنتحر غبى ولو صبر كان مات لوحده
علي جمعة: لولا الموت لن تكفي الموارد الطبيعية البشر
كيف يشعر الميت بمن يزور قبره؟ على جمعة يجيب مستشهدًا بالأقمار الصناعية
أزهرى: الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه والحديث "مردود"

علي جمعة يرد على سؤال لماذا ترك الله الشيطان يوسوس للإنسان: "لمصلحتنا"
على جمعة: جنة سيدنا آدم كانت فى الأرض.. وهذا هو مكانها

 هل الجاثوم حقيقي؟.. رد صادم من الدكتور علي جمعة

على جمعة الميت القناة الأولى المصرية برنامج نور الدين مفتى الديار المصرية السابق الدكتور على جمعة

مواد متعلقة

أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": التيار السلفي يعتبر صدق الله العظيم "بدعة"

على جمعة: المنتحر غبى ولو صبر كان مات لوحده

على جمعة: الموت ليس عدمًا وإنما انتقال من حياة إلى أخرى

على جمعة: لولا الموت لن تكفى موارد الأرض البشر

مدبولى: لدينا مصانع ستصدر الأجهزة إلى أوروبا

مدبولى: أتابع مع محافظ البنك المركزى التدفقات الدولارية.. والأمور عادت لطبيعتها

مدبولى يكشف عن إنتاج وحدات التكييف المركزى فى مصر لأول مرة

مدبولى: نمو الاقتصاد يعتمد على القطاعات الإنتاجية.. والصناعة هى الأساس خلال الفترة المقبلة

الأكثر قراءة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

عاجل.. مصدر أمني: استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة غدًا

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان 2024

ما علاقة تناول الجرجير بالسرطان وأمراض القلب؟

شكرى: مصر وفرنسا والأردن تحذر من تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

مليارات الدولارات فى الطريق.. مكاسب مصر من موافقة صندوق النقد على زيادة التمويل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟