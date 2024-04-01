الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مختار نوح: صلة الرحم أضعف عند الإخوان و"الحشاشين" من رابط الجماعة

مختار نوح
مختار نوح

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن صلة الرحم كانت أضعف من رابط الجماعة سواء كان عند جماعة الإخوان، أو عند فرقة الحشاشين، لافتا إلى أنه كان يشارك في منع أحمد السكري من إلقاء الخطب رغم قرابته له.

وأكد نوح خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين"، أنه بين الحشاشين والإخوان تطابق كامل، وليس تشابه، وتم قتل بعض الأعضاء المنشقين عن الإخوان، كما حدث مع الحشاشين.

وأردف أن الاستعانة بالدين من أجل تحقيق أغراض شخصية، أمر ثابت في إسرائيل وداعش والإخوان، وهو ليس تشابه، وإنما تطابق، مشيرا إلى أن شكري مصطفى كان يستعين بليبيا ضد الرئيس الراحل أنور السادات.

وختم: "هذا التطابق موروث، كأنهم جماعة واحدة".

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال. 

مختار نوح الإخوان الإخوان- الحشاشين الباز إسرائيل وداعش والإخوان

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