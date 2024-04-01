الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مختار نوح يكشف لـ"الشاهد" سر وصف حسن البنا بالإمام وهو ليس فقيها

مختار نوح
مختار نوح

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن الإخوان أطلقوا لقب الإمام على حسن البنا لمنحه الهيبة، لكنه لم يكن فقيها، مشيرًا إلى أن إصباغ كلمة الإمام نجحت، فلم يقل أحد قط اسم حسن البنا، بدون كلمة الإمام، حتى من الجمهور العادي الذي لم يقتنع بالإخوان، كانوا يقولون "الإمام حسن البنا".

ولفت خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسم خاص من برنامج "الشاهد" بعنوان "الإخوان- الحشاشين"، إلى أنه حتى المعارضين للإخوان كانوا يقولون الإمام حسن البنا.

وأكد نوح، أن شخصية حسن البنا تتطابق مع شخصية حسن الصباح، وليس مجرد تشابه، وإنما تطابق كامل في الأفكار والوسائل والتنفيذ وكل شئ.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال

الحشاشين الإخوان حسن البنا مختار نوح حسن الصباح

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