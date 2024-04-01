مختار نوح يكشف لـ"الشاهد" مدى تطابق شخصيتي البنا والصباح

قال د.مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية إن هناك تطابق كامل بين جماعة حسن البنا وحسن الصباح "الحشاشين"، ليس فقط بين شخصية مؤسس جماعة الإخوان وحسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين، إنما بين الصباح وبين أي قيادة ظهرت متسترة باسم الدين، فدائمًا ما تتطابق في الشخصية والأحكام.

وأضاف نوح، خلال حديثه مع د.محمد الباز، في برنامج "الشاهد" بعنوان "الإخوان- الحشاشين"، أن كتابات حسن البنا كانت مقنعة إلى حد بعيد جدًا بالسلمية، وفي الوقت نفسه كان له كتابات تدفع الشخص دفعا لرفع السلاح في وجه المجتمع، وكتابات اعتذار كان له رسالة اسمها الاعتذار عن جرائم كثيرة ارتكبها الإخوان.

واصل:"الجماعات اتبعوا نفس الوسائل والاعتذارات والصفات، وهناك تطابق كبير في كلامهم مع القيادات السياسية، وتفخيمهم وكأنهم جند من جنود السلطان".

كل الجماعات الإرهابية خرجوا من رحم الإخوان

أشار إلى أن الرئيس أنور السادات لعله كان يقصد هذا التعبير أن الفكر واحد والطريقة واحدة، عندما قال كلهم خرجوا من رحم الإخوان، فكل الجماعات الإرهابية خرجوا من رحم الإخوان.

أردف أن الإخوان لم تبد أي مقاومة ولا إدانة لأعمال العنف التي خرجت من الجماعات الأخرى وعندما فجر شكري مصطفى سينما سفينكس الإخوان لم يدينون التفجير.

وتابع "هناك تطابق في كل شئ، جماعة بنها التي أسسها محمد كمال، قتلت، ولما اتقبض عليهم قتلوا اللي راحوا يقبضوا عليهم، نفس ما حدث مع طارق الأسواني، قتلوا، ولم راحوا يقبضوا عليهم قتلوا اللي راحوا يقبضوا عليهم":"لو كرم زهدي عايش كان قال هذا الكلام".