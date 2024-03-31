الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مختار نوح لـ"الشاهد": عداء الإخوان للغزالى كان كبيرًا

مختار نوح
مختار نوح

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن عداء الإخوان للمشايخ التي تخالفهم كان كبيرًا وكانوا يكفرون بعض المشايخ الذين يضعون بعض القواعد ضد الإخوان.

وأضاف "نوح" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين" أن عداء الإخوان للغزالي كان أكثر، وانفصاله عن التنظيم الخاص كان يعتبر في حكم المكفر.

وتابع: "كيف تنظم العقل الجمعي على هذه المسألة، وكيف كان الغزالي يأتي زيارة من الجزائر ومحدش يدعيه لا في أسرة ولا غداء".

واستكمل: "القرضاوي أيضًا في فترة من الفترات كان خارج التنظيم وضده، وبعد استحواذه واستخدامه تغير الحال، كيف تغير العقل الجمعي بهذه الصورة وبهذه الدرجة، هذا نوع من أنواع الانقياد الذي يسببه الحشيش، الحشاش عاوز واحد يوصله بيته ويقعده ويشرحله ويصل إلى درجة تغييب العقل تمامًا".

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.

مختار نوح الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان الحشاشين

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