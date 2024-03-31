الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مختار نوح لـ"الشاهد": "الإخوان الحشاشين" تعبير صادق يشير لتغييب العقل

مختار نوح
مختار نوح

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن لفظ "الإخوان الحشاشين" يشير إلى تغييب العقل وهذا الهدف والدلالة.

وأضاف "نوح" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "نحن الآن في زمن اللعب على المكشوف، والتنظيمات الدينية التي تتاجر بالدين أصبحت تلعب على المكشوف، تفجر في روسيا مثلًا لمصلحة أمريكا أو لصالح إسرائيل عادي جدًا".

وتابع: "عندنا حرب في فلسطين ومحدش فيهم شارك، التنظيمات دي كتيرة جدًا ومحدش منهم قال أروح أتطوع، مع أنهم يقتلون في المسلمين في العراق وهنا وهنا".

واستكمل: "هناك غيبوبة حدثت للعقل وتم الاستحواذ عليه، وهذا ما يفعله الحشيش يغيب العقل ويستحوذ عليه ويصور له كل حاجة، لذلك اعتبر مصطلح الإخوان الحشاشين تعبيرًا صادقًا".

مختار نوح الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان الحشاشين

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