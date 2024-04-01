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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. الموت يطارد “الصباح” داخل ألموت.. وزوجته تتوعده بطعنة قاتلة

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 22

ينجو حسن الصباح، خلال الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين من محاولة قتل جديدة على يد زوجته دنيا زاد، التى تخطط للانتقام بمقتل ابنها الأكبر الحسين على يد والده بعدما قرر التصديق على عقوبة الإعدام رافضًا العفو عن ابنه.

مسلسل "الحشاشين" تفاصيل الحلقة 22

تظهر دنيا زاد ممسكة بخنجر وهى تقترب شيئًا فشيئًا من حسن الصباح داخل غرفته، لكنه ينتبه إلى محاولتها فى اللحظة الأخيرة ويمسك يدها، قائلًا: مظنش إن معاد موتى لسه مجاش، ومظنش قلبك يبقي مبسوط لو مت، ولسه عندى قدره أسامحك، لكن "زاد"، هددته بتحدى: المرة الجاية هتبقى فى قلبك.

مسلسل الحشاشين

وخلال مسلسل الحشاشين الحلقة 22، يحاول الصباح تهدئة زوجته: لو أعرف إن موتى هيبقي بيدك كنت فرحت، لكن أنا عارف إنى مش هموت كده، أوقفته "زاد": لو معرفتش أموتك هفضحك قدام العالم كله.. هقول إنك قتلت ابنى الحسين، كل اللى باقى من عمرى وهبته لأذيتك.

مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" موعد عرض الحلقة 23

يمكنك مشاهدة الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 23 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل "الحشاشين" مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرين

تعرض حلقات "الحشاشين" حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل "الحشاشين"

يؤرخ مسلسل "الحشاشين" لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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