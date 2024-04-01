مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. زوجة "حسن الصباح" تضع شرطين لمسامحته

مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. وجهت دنيا زاد كلمات موجعة لزوجها حسن الصباح، صارحته خلالها بحقيقته وسبب تحول محبته فى قلبها إلى عداوة بل ورغبتها فى موته، بعد مقتل ابنهما الأكبر الحسين بقرار منه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 22

واجهت “زاد” زوجها خلال الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين، بأكاذيبه عليها وعلى اتباعه، وأدعاءه أنه صاحب حق، لا يرغب فى سلطة ولا جاه ولا سلطان ولا يبقي صاحب سلطة مثل صديقه نظام الملك، ولا يبقي شاعر مشهور كعمر الخيام، يبحث عن الحق ورضا الله والإمام الغائب، لكنه على العكس كان طامع فى السلطه على العباد دنيا ودين وشهرة وخلود أكثر من عمر الخيام.

مسلسل الحشاشين

واصلت دنيا زاد اتهاماتها للصباح: انت مش بتحب دنيا زاد ولا ولادك، انت بتحبك نفسك المجنونه اللي مش بيحركها الإيمان، بيحركها الشيطان، بيقولك انت صاحب مفتاح الجنة الداعية الحجة، وساعات يقولك انت الإمام وانت المهدى، وممكن يقولك انت ربنا.. انت وهم وكدبه تمشي على الأرض، وانا بكره الوهم والكدب عرفت انا ليه بكرهك"..يبتسم الصباح معاتبًا إياها: كلامك أصعب محاولة لقتلى لأنه عرفنى انك متعرفنيش".

مسلسل الحشاشين

وخلال المواجهة بين “دنيا” و"الصباح"، طلبت الأولى من زوجها أمرين إذا استجاب لهما سيتصدقه وتسامحه، الأول إعلانه التوبة أمام ربنا ونفسك والناس وتعلن ندمك عن قتل ابنهما الحسين، وانك قتلته لخدمة مصالحك، والطلب الثانى أن يخبرها مكان قبر ابنها فى أى جبل وأى حفرة، وهو ما لم يستجب له الصباح لتخبره أنها لن تتوقف عن محاولة قتله.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 23

يمكنك مشاهدة الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 23 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.