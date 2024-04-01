الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. زوجة "حسن الصباح" تضع شرطين لمسامحته

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 22

مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. وجهت دنيا زاد كلمات موجعة لزوجها حسن الصباح، صارحته خلالها بحقيقته وسبب تحول محبته فى قلبها إلى عداوة بل ورغبتها فى موته، بعد مقتل ابنهما الأكبر الحسين بقرار منه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 22

واجهت “زاد” زوجها خلال الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين، بأكاذيبه عليها وعلى اتباعه، وأدعاءه أنه صاحب حق، لا يرغب فى سلطة ولا جاه ولا سلطان ولا يبقي صاحب سلطة مثل صديقه نظام الملك، ولا يبقي شاعر مشهور كعمر الخيام، يبحث عن الحق ورضا الله والإمام الغائب، لكنه على العكس كان طامع فى السلطه على العباد دنيا ودين وشهرة وخلود أكثر من عمر الخيام.

مسلسل الحشاشين

واصلت دنيا زاد اتهاماتها للصباح: انت مش بتحب دنيا زاد ولا ولادك، انت بتحبك نفسك المجنونه اللي مش بيحركها الإيمان، بيحركها الشيطان، بيقولك انت صاحب مفتاح الجنة الداعية الحجة، وساعات يقولك انت الإمام وانت المهدى، وممكن يقولك انت ربنا.. انت وهم وكدبه تمشي على الأرض، وانا بكره الوهم والكدب عرفت انا ليه بكرهك"..يبتسم الصباح معاتبًا إياها: كلامك أصعب محاولة لقتلى لأنه عرفنى انك متعرفنيش".

مسلسل الحشاشين 

وخلال المواجهة بين “دنيا” و"الصباح"، طلبت الأولى من زوجها أمرين إذا استجاب لهما سيتصدقه وتسامحه، الأول إعلانه التوبة أمام ربنا ونفسك والناس وتعلن ندمك عن قتل ابنهما الحسين، وانك قتلته لخدمة مصالحك، والطلب الثانى أن يخبرها مكان قبر ابنها فى أى جبل وأى حفرة، وهو ما لم يستجب له الصباح لتخبره أنها لن تتوقف عن محاولة قتله.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 23

يمكنك مشاهدة الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 23 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. الموت يطارد “الصباح” داخل ألموت.. وزوجته تتوعده بطعنة قاتلة

مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. الشيطان يخطط ولعنة الدماء تطارد سيحون

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية والعشرون من الحشاشين الحشاشين الحلقة الثانية والعشرون الحشاشين الحلقة 22 الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. الشيطان يخطط ولعنة الدماء تطارد سيحون

مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 21.. الأصدقاء يفترقون للأبد والصباح يوسع نفوذه

الأكثر قراءة

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

اليمين الدستورية.. 27 كلمة ترسم مستقبل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة في غزة غير مقبول على الإطلاق

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفى المطبخ العالمى

الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة