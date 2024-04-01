مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. “ألينار” تخطط لقتل الجارية “نورهان”

تدبر ألينار المشرفة على جوارى قلعة آلموت خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 22، محاولة قتل الجارية نورهان، بعدما رفض حسن الصباح قائد الحشاشين طلبها قتل الجارية التي ابلغته بوجود علاقة حب بينها وأحد الشباب المختارين، على نحو يهدد فكرة حلم الجنة، التى تقوم على أساسها عملية تجنيد المجاهدين داخل قلعة الحشاشين.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 22

وضعت ألينار خطة محكمة خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 22، مع مساعدتها التى طلبت منها معاونتها فى التنفيذ، عن طريق تسريب معلومة إليها بوقوع حبيبها فى خطر وأنه سيموت، لتخرج بحثًا فيقوم حراس القلعة بقتلها.

مسلسل الحشاشين

وتذهب مساعدة مشرفة الجوارى إلى نورهان وتخبرها سرًا أن ألينار أعطت أوامر بقتل يحيي، تفزع نورهان، وتتحرك مسرعه حاملة خنجر لقتل ألينار، لكنها أثناء محاولتها الوصول إلى غرفتها تصطدم بأحد الحراس وتطعنه بالخنجر، وتواصل طريقها لتصل إلى غرفة دنيا زاد زوجة الصباح بالخطأ.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

تهدد “نورهان” زوجة الصباح بالقتل انتقامًا لحبيبها يحيي، الذى يواجه الموت، لتفاجئها “زاد” بكراهيتها للصباح وأنه قتلها من قبل عندما تخلص من ابنهما الأكبر الحسين، ترق نورهان لحديث دنيا زاد، وتلقى الخنجر من يدها، يدور حديث ودود بين الطرفين، لكن يصل الأمر ألينار التى تخبر برزك أميد قائد جيش الحشاشين بهروب نورهان ووصولها إلى غرفة دنيا زاد، ويبلغ هو الآخر حسن الصباح الذى يقرر توقيع عقوبة قاسية على ألينار.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 23

يمكنك مشاهدة الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 23 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.