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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. "بن سيحون" يكفر بصاحب مفتاح الجنة و"الصباح" يتوعده بالقتل

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 23

تشهد الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين، المواجهة الأخيرة المنتظرة بين حسن الصباح وزيد بن سيحون، بعد رجوع الأخير جريحًا إلى قلعة ألموت بعد فراره من هجوم قوات السلاجقة على إحدى القلاع الموالية لحسن الصباح، ويهرب من بن سيحون أيضًا من يحيي الذى حاول قتله والانضمام إلى قوات السلاجقة فى حربهم ضد الحشاشين.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 23

وفى أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، ينجح يحيي ابن مؤذن أصفهان فى الوقيعة بين حسن الصباح وزيد بن سيحون، لدى وصوله إلى قلعة الحشاشين بعد الهزيمة الساحقة على يد قوات السلاجقة، يلحق يحيي بزيد إلى القلعة، متهمًا إياه بالهروب من ساحة المعركة وتركه هو وباقى الجنود يلاقون مصيرهم وحدهم.

يعبر ”زيد" عن صدمته من تصديق “الصباح” لرواية يحيى قائلا: بتنصر الكافر على زيد بن سيحون، ليرد الصباح: بنصر الشجاع على الجبان، بنصر اللى حارب على اللى هرب، أنا غفر ليك قبل كده كتير، لكن تشرب ابن تشرب ابن حسن الصباح خمر وتهرب واخوانهم بيندبحوا وقت المغفرة خلص خلاص.

مسلسل الحشاشين

يحتدم الصدام بين زيد والصباح، ويهاجمه الأول: تغفر لمين، انت افتكرت نفسك إله، حسن الصباح عايز يقتل زيد بن سيحون، انت لا تصلح تكون الداعى الحجة لأنك كافر، رميت الشباب للقتل، وافتريت على الله وادعيت انك مفتاح جنته، لازم شباب القلعة يعرفوا حقيقتك ويختاروا واحد أمين على أراوحهم غيرك.

مسلسل الحشاشين

يتجاهل الصباح اتهامات زيد، موجهًا حديثه إلى برزك أميد قائد جيش الحشاشين متسائلا عن عقوبة التولى يوم الزحف وخيانة الأمانة وعصيان أوامر ولى الأمر، ليرد: القتل يا سيدى، يصدر قائد الحشاشين حكمه بتكفير زيد وحسبته لحين محاكمته.

مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. هزيمة ساحقة لقوات الصباح وفرار بن سيحون جريحًا

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مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 24

يتاح مشاهدة الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 24 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

 

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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