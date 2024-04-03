مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. "الصباح" يكتشف هروب زوجته وابنته ويعاقب ابنه بقطع رأس أمه

مسلسلات رمضان 2024..

يكتشف حسن الصباح فى مسلسل الحشاشين الحلقة 24، هروب زوجته دنيا زاد من قلعه آلموت بصحبة أبنتها خديجة والجارية نورهان، ويعترف ابنه الهادى أن ساعدهم على الهروب بعدما اسند إليه والده مهمة التوسط بينه وبين دنيا زاد لتسليم الجارية نورهان وإعادتها إلى غرفة جوارى القلعة.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 24

يرتبك الابن أمام طلب حسن الصباح، ليكشف له الحقيقة كاملة: أمى وخديجة ونورهان مش موجودين فى القلعة.. هروبوا وانا اللي ساعدتهم يهربوا"، تسيطر الصدمة على “الصباح” ويقاطع ابنه: شجاع يا هادى انك قولت الحقيقة.. صحيح اجلتها وصحيح خدعتنى لكن قولتها فى وشى.. فى نفس اللحظة اللي باخد بها ايدك أطلعك سلم يوصلك لمكانة دفعت عمرى كله عشان أوصلها.. انت بتطعنى فى ضهرى.. جنون ايه اللي صورهولك يا بن الصباح.

مسلسل الحشاشين

يواصل الصباح تهديده ووعيده خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24: على قدر البلاء يكون الرجال، ومفيش بلاء أكبر من أنك تشوف رأس أمك وزوجتى وحبيبتى بين أيديك، يمكن المنظر ده يصنع منك راجل، يحاول “الهادى” امتصاص غضب والده معلله تصرف “دنيا زاد” برغبتها فى زيارة قبر شقيقه الأكبر الحسين، لكن “الصباح” يتمسك بعقاب الهادى على فعلته ويخيره بين قطع رأس أمه أو يظل حبيس مخدعه حتى عودتها.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 25

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.